2019-10-10T13:40:11+03:00
Происшествия

Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Женщина стала жертвой обмана, пытаясь защитить банковский счет от аферистов
Виктория ГЕРКО
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Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей.Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Похоже, что предостережения полиции и рассказы о банковских аферистах остаются без внимания. На удочку аферистов попадаются новые жертвы.

Накануне усольчанке позвонил мужчина и представился сотрудником банка.

- Он спросил, не переводит ли женщина в настоящее время деньги со своего счета на другой, - сообщает ИА«Байкал24» со ссылкой на Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский». - Звонивший переключил ее на другого «сотрудника» службы безопасности банка после отрицательного ответа женщины.

Усольчанке рассказали, что для спасения денег, которые пытаются списать, нужно перевести все средства на два новых банковских счета. Доверчивая женщина выполнила требования аферистов и лишилась всех своих сбережений. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает, что не стоит доверять неизвестным, которые просят сообщить данные о своих счетах и картах или просят произвести с ними какие-либо действия. Единственные номера, на которые вы можете позвонить в случае возникновения вопросов – указаны на вашей банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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