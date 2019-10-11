Сергей Сокол: дети в школах должны быть обеспечены питанием
Спикер областного парламента внес проект закона, по которому предполагается бесплатное питание в школах для детей из малоимущих и многодетных семей. Причем без привязки к возрасту ребенка.
Как пояснил спикер, депутатам поступают жалобы из многодетных и малоимущих семей, что после достижения их детьми восемнадцатилетнего возраста их прекращают обеспечивать бесплатным питанием в школах.
- Думаю, будет справедливым сохранить возможность получения бесплатного питания для таких детей до окончания школы. В ближайшее время депутаты рассмотрят документ и вынесет свое решение, - отметил Сергей Сокол.
Сергей Сокол напомнил, что областной парламент держит на постоянном контроле тему качественного школьного питания.
- Мы уже законодательно закрепили право на двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, - говорит он. - Наша задача следовать четкой стратегии, чтобы в итоге дети, которые в этом нуждаются, были обеспечены питанием в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU