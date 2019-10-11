2019-10-11T08:12:59+03:00
Общество

Сергей Сокол: дети в школах должны быть обеспечены питанием

Председатель Заксобрания Иркутской области внес проект закона, который призван поддержать малоимущие и многодетные семьи
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Спикер областного парламента внес проект закона, по которому предполагается бесплатное питание в школах для детей из малоимущих и многодетных семей. Причем без привязки к возрасту ребенка.

Как пояснил спикер, депутатам поступают жалобы из многодетных и малоимущих семей, что после достижения их детьми восемнадцатилетнего возраста их прекращают обеспечивать бесплатным питанием в школах.

- Думаю, будет справедливым сохранить возможность получения бесплатного питания для таких детей до окончания школы. В ближайшее время депутаты рассмотрят документ и вынесет свое решение, - отметил Сергей Сокол.

Сергей Сокол напомнил, что областной парламент держит на постоянном контроле тему качественного школьного питания.

- Мы уже законодательно закрепили право на двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, - говорит он. - Наша задача следовать четкой стратегии, чтобы в итоге дети, которые в этом нуждаются, были обеспечены питанием в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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