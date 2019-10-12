Главный экспонат: коллекцию Иркутской зоогалереи пополнил череп африканского слона

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-12T08:34:36+03:00

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Отныне посетители Иркутской зоогалереи смогут увидеть в стенах зоопарка не только животных, рыб и рептилий. С сегодняшнего дня в музейной части экспозиции перед иркутянами предстал новый экспонат – гигантский череп африканского слона весом около 200 килограммов.

- Это настоящий череп самого крупного наземного животного, - сообщила координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Он приехал в нашу археологическую коллекцию из Москвы. Доставить его было очень сложно, ушло на это две недели, но мы это сделали.

Вместе с черепом привезли специальную подставку на колесиках. Череп уже смонтировали, осталось прикрепить к нему бивни. Экспонат займет центральное место в археологической экспозиции. К слову, он оказался гораздо крупнее, чем ожидали сотрудники зоогалереи, поэтому сейчас для гигантского экспоната ищут подходящее место.

В археологической коллекции Иркутской зоогалереи насчитывается порядка 50-ти экспонатов, в основном это черепа животных. В Доме природы для коллекции выделили специальное помещение под кодовым названием Тайная комната. К концу октября в ней будут полностью выставлены все экспонаты.

- Хотя открытие выставки мы планируем позже, уже сейчас череп слона стоит в Тайной комнате Дома природы, спрятать его просто негде, - пояснила Людмила Ивушкина. – Череп взрослого африканского слона с огромными бивнями – настоящая находка для археологической коллекции и диковинка для Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU