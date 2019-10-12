2019-10-12T14:30:58+03:00
Происшествия

Землетрясение произошло в центре Бурятии

Зафиксированы подземные толчки силой 3,6 балла
Мария ОСИПОВА
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Землетрясение произошло в центре БурятииЗемлетрясение произошло в центре Бурятии
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Землетрясение произошло сегодня днем, 12 октября, в центре республики Бурятия. Как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС, сейсмособытие зарегистрировано в Еравнинском районе.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в 51 км северо-восточнее от села Сосново-Озёрское. Зафиксированы подземные толчки силой 3,6 балла, однако, как поясняют в ведомстве, жителями района и населенного пункта, вблизи которого находился эпицентр, они не ощущались.

- Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в спасательную службу не поступали, - прокомментировали в МЧС. - Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

Напомним, в Иркутске на этой неделе, 10 октября, также было зафиксировано землетрясение силой в 4 балла. Толчки почувствовали почти все иркутяне. Эпицентр стихии находился в 15 км от поселка Большое Голоустное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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