2019-10-12T16:44:09+03:00
Происшествия

Жителя Иркутской области обвиняют в контрабанде леса на 60 миллионов рублей

Мужчина четыре года незаконно продавал пиломатериал за рубеж
Мария ОСИПОВА
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Жителя Иркутской области обвиняют в контрабанде леса на 60 миллионов рублейЖителя Иркутской области обвиняют в контрабанде леса на 60 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неоднократно судимого директора одного из предприятий Иркутской области полицейские заподозрили в контрабанде леса. Следователи Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте завели на мужчину уголовное дело. Его обвиняют в том, что в течение четырех лет – с 2015 по 2019 год – он организовал контрабандные поставки пиломатериалов за пределы страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- По версии следствия, директор одной из коммерческих организаций незаконно приобретал древесину с целью ее дальнейшей реализации иностранным компаниям, - сказала Ирина Волк. – В таможенные органы он представлял заведомо ложные документы.

За четыре года контрабандисту удалось переправить за границу почти 10 тысяч кубометров хвойного леса. По предварительным подсчетам, ущерб превышает 60 миллионов рублей.

- Сотрудникам ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с Иркутской таможней удалось перекрыть контрабандный канал поставки древесины за рубеж. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается, - отметила Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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