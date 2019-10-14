Спалил собственный автомобиль: разбив подаренное авто, сибиряк облил его бензином

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-14T11:43:46+03:00

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На днях в полицию села Кривошапкино Киренского района позвонила 57-летняя женщина. Она сообщила о пожаре, который происходил во дворе ее дома. Как выяснилось, горел автомобиль, который она не так давно подарила своему сыну. Преступника смогли найти по горячим следам. Им оказался сын пострадавшей.

- Мужчина разбил автомобиль, протаранив ворота своего дома, когда въезжал в ограду, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – После аварии, подозреваемый решил замести следы. Он облил автомобиль бензином и поджег.

Только быстрая реакция женщины помогла предотвратить дальнейший пожар. Рядом с горящим автомобилем находились деревянные строения и постройки, на которые мог перейти огонь.

Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества. Сотрудники полиции разбираются в подробностях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU