Спалил собственный автомобиль: разбив подаренное авто, сибиряк облил его бензином
На днях в полицию села Кривошапкино Киренского района позвонила 57-летняя женщина. Она сообщила о пожаре, который происходил во дворе ее дома. Как выяснилось, горел автомобиль, который она не так давно подарила своему сыну. Преступника смогли найти по горячим следам. Им оказался сын пострадавшей.
- Мужчина разбил автомобиль, протаранив ворота своего дома, когда въезжал в ограду, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – После аварии, подозреваемый решил замести следы. Он облил автомобиль бензином и поджег.
Только быстрая реакция женщины помогла предотвратить дальнейший пожар. Рядом с горящим автомобилем находились деревянные строения и постройки, на которые мог перейти огонь.
Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества. Сотрудники полиции разбираются в подробностях происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU