Переведешь деньги – они вернутся в двойном размере: сибиряк попался на уловку мошенников при поиске работы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-14T13:32:05+03:00

Мужчина хотел быстро и легко подзаработать, но потерял все сбережения и даже взял кредит

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Сибиряку предложили подработать в Интернете. Кто ж откажется? Тем более, работа несложная. Для того, чтобы начать работу, ему нужно было скачать на свой компьютер две программы. Суть заработка заключалась в том, что он должен был переводить со своих счетов на один из сайтов денежные средства.

-Ему пообещали, что перечисленные накопления должны вернуться в двойном размере, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Чтобы выполнить требования своих «начальников», мужчина даже взял кредит.

Спустя несколько дней, не получив обещанного вознаграждения, он понял, что стал жертвой мошенников, которые похитили у него более 350 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают гражданам быть внимательными, не передавать данные своих карт, а также не участвовать в «легких» заработках в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU