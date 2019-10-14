СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-14T14:33:56+03:00

Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Авария в городе Вихоревка под Братском случилась в мае этого года. Автомобиль Жигули выехал на обочину, врезался в бетонный блок и опрокинулся на крышу. Больше всего пострадал пассажир, который получил тяжелые травмы, угрожающие его жизни. А что водитель?

- Водитель решил не дожидаться приезда скорой помощи и полиции, - сообщает пресс-служба Братского районного суда Иркутской области. - Он покинул место происшествия, не оставив о себе никаких сведений.

Однако это не помешало сотрудникам полиции быстро найти пропавшего водителя. Он полностью признал свою вину, активно помогал в расследовании преступлении. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU