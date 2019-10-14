2019-10-14T14:33:56+03:00
Происшествия

Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии

Мужчина оставил своего знакомого умирать, не дождавшись прибытия медиков
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии.Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Авария в городе Вихоревка под Братском случилась в мае этого года. Автомобиль Жигули выехал на обочину, врезался в бетонный блок и опрокинулся на крышу. Больше всего пострадал пассажир, который получил тяжелые травмы, угрожающие его жизни. А что водитель?

- Водитель решил не дожидаться приезда скорой помощи и полиции, - сообщает пресс-служба Братского районного суда Иркутской области. - Он покинул место происшествия, не оставив о себе никаких сведений.

Однако это не помешало сотрудникам полиции быстро найти пропавшего водителя. Он полностью признал свою вину, активно помогал в расследовании преступлении. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области мотоциклист врезался в дерево и погиб
"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей
Не смогли поделить миллион: дележка украденных средств закончилась убийством
Виталий Мутко высоко оценил ход работ по строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения
Переведешь деньги – они вернутся в двойном размере: сибиряк попался на уловку мошенников при поиске работы
Пополняла свои карманы: жительница Бурятии присвоила почти 12 миллионов бюджетных рублей
Спалил собственный автомобиль: разбив подаренное авто, сибиряк облил его бензином
Иркутский филиал страховой компании “СОГАЗ-Мед” принял участие в выставке “Сибздравоохранение. Стоматология” - 2019
Двух наркоторговцев задержали в Иркутской области с килограммом зелья
В Приангарье выполнена большая часть работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Во всех районах Братска отремонтировано шесть участков дорог
Губернатора Иркутской области поблагодарили за внимание к вопросам культуры
33 человека эвакуировались из горящего дома в Тайшете
В Бурятии штукатур украл кабель со стройки, на которой работал
Более 600 человек посетили праздники чтения «День Ч» в Иркутске и Усть-Куте
Mercedes-Benz и Honda Stepwgn сгорели в ночь на 14 октября в Иркутске
При поддержке ТПП Восточной Сибири в Иркутске пройдет юридический конкурс по международному коммерческому арбитражу
Пропал по дороге с футбольных соревнований: 16-летнего подростка разыскивают в Ангарске
Шелеховчанин отдал долги по алиментам, чтобы съездить за границу
Пробки в Иркутске 10 баллов 14 октября: на дорогах города девять ДТП
Открытие филиала Московской консерватории обсудили в Иркутске
Бурятская спортсменка Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Крупный пожар в Улан-Удэ: огонь с горящих кладовок перекинулся на жилой дом
Вторая победа подряд: иркутский «Зенит» всухую обыграл «Новосибирск»
Врезался в первый же забор: в Улан-Удэ 16-летний подросток угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги
Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой в Качуге: прокуратура нашла нарушения в больнице