2019-10-15T03:46:25+03:00
Общество

Выставка комнатных цветов откроется в Иркутске

Узнать секреты у опытных цветоводов можно будет в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка комнатных цветов откроется в ИркутскеВыставка комнатных цветов откроется в Иркутске
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Тем, кому тоскливо встречать осеннее замирание природы, полезно будет выбраться на досуге в отделе природы Краеведческого музея. Там на несколько дней откроется сегодня, 15 октября, экспозиция с комнатными цветами. Взгляните какую красоту можно держать дома на подоконнике! Она будет радовать взор не только летом, но и всю зиму.

- Опытные цветоводы из Иркутска и соседних городов поделятся секретами создания «садов» в квартирах, - рассказывают организаторы. - На выставке можно будет увидеть разные сорта пеларгоний, в том числе новинки селекций бугенвиллий, фиалок, бегоний, экзотических хой, растения ароидной группы, суккуленты и лимоны.

Посмотреть на растения в горшках можно до 19 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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