2019-10-15T04:54:38+03:00
Общество

На носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске

Пострадавшую эвакуировали спасатели
Мария КНЯЗЕВА
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На носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧСНа носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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Поселок Аршан в Тункинском долине привлекает множество туристов в любое время года своими источниками с лечебной водой, красотами и горами. Один из популярных маршрутов здесь — восхождение на Пик любви. Как раз там в минувшее воскресенье одну из путешественниц пришлось спускать с горы.

- На пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил сигнал о том, что при спуске с горы женщина, жительница Иркутской области, получила травму колена и не может самостоятельно передвигаться, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС. - На помощь и эвакуацию пострадавшей выехал поисково-спасательный отряд из 5 человек.

На месте спасатели выяснили, что иркутянка получила открытый перелом колена. Пострадавшей оказали первую помощь, спустили на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи.

Памятка от Республиканского агентства ГО и ЧС для туристов:

- Когда Вы собираетесь совершать переходы через незнакомую местность обязательно сообщите о своем намерении родным и друзьям, сообщив координаты местности и назначив время, в которое Вы выйдете на связь;

- Спасатели настоятельно рекомендуют брать с собой полностью заряженный сотовый телефон. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей по поиску;

- Если Вы видите, что у вас маленький заряд батареи, сделайте короткий звонок спасателям, договоритесь о времени связи и дальнейшем маршруте и выключите телефон;

- Обязательно берите с собой воду и еду.

Если Вы потерялись в лесу или другой безлюдной местности, звоните в службу спасения по единому номеру пожарных и спасателей 01/101 и оставайтесь на месте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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