Кредит по интернету не выдают: как жительница поселка под Ангарском потеряла 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-15T07:16:31+03:00

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Вера в прогресс может далеко завести. Сибиряки так привыкли к интернету, что верят: по сети можно не только сделать заявку на кредит на сайте банка, но и получить его. Доставят, как какую-нибудь пиццу, курьером. Там и документы подпишут штамп, в смысле, печать, поставят. Последствия всегда печальны. Именно в такую ловушку мошенников попала 63-летняя жительница поселка Мегет.

-Женщина рассказала, что в начале сентября на сайтах различных финансовых организаций в интернете оставляла заявки на получение потребительского кредита, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Спустя две недели на ее электронную почту поступило письмо от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что ей одобрен кредит на сумму 750 тысяч рублей.

Конечно, тут же пошли "необходимые" выплаты. Сначала - 2, 5 тысячи рублей для одобрения кредита. Потом - 16 тысяч рублей, чтобы "подтвердить платежеспособность", погасив первый взнос за займ.

Всю сумму следовало ждать через пару суток. Но, как вы понимаете, обещанного три года ждут. А, проще говоря, никогда. Финансов на ее счету не прибавилось, на звонки никто не отвечал и тогда только женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Казалось бы, тут пора в полицию.

Увы, женщина продолжала надеяться, что все наладится. И попалась на второй звонок аферистов, на этот раз предложивших ей 900 тысяч уже от другого банка. Действовали нагло. В этот раз мошенникам удалось снять с ее счета более 116 тысяч рублей.

Возбуждено дело за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU