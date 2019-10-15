Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-15T08:26:50+03:00

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Несколько дней назад нетрезвый мужчина в Иркутске захотел немного развлечься. В качестве забавы он решил прокатиться на машине. Своего авто у него не оказалось, зато во дворе стояла припаркованная «шестерка». Почему бы не воспользоваться? Мужчина разбил стекло машины, завел ее и попытался скрыться. Но далеко уйти ему не удалось. Угонщик смог проехать всего несколько улиц.

- Хозяином автомобиля оказался студент. Вечером он припарковал автомобиль во дворе своего дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Через пару часов автомобиля под окнами не оказалось. Студент обратился с заявлением в полицию.

На преступника заведено уголовное дело по статье незаконного завладения автомобилем без цели хищения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, совершал ли подозреваемый другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU