2019-10-15T08:26:50+03:00
Происшествия

Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска

Похитителя поймали, а автомобиль вернули законному владельцу
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска.Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Несколько дней назад нетрезвый мужчина в Иркутске захотел немного развлечься. В качестве забавы он решил прокатиться на машине. Своего авто у него не оказалось, зато во дворе стояла припаркованная «шестерка». Почему бы не воспользоваться? Мужчина разбил стекло машины, завел ее и попытался скрыться. Но далеко уйти ему не удалось. Угонщик смог проехать всего несколько улиц.

- Хозяином автомобиля оказался студент. Вечером он припарковал автомобиль во дворе своего дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Через пару часов автомобиля под окнами не оказалось. Студент обратился с заявлением в полицию.

На преступника заведено уголовное дело по статье незаконного завладения автомобилем без цели хищения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, совершал ли подозреваемый другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка взяла кредит и чуть не осталась на улице с двумя детьми
В Тулуне лишенный прав водитель Тойоты Раум насмерть сбил пешехода и скрылся
Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд
ИГУ выиграл грант на проект по строительству уникальной научной установки
Опустились на дно турнирной таблицы ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Ладе»
Кредит по интернету не выдают: как жительница поселка под Ангарском потеряла 100 тысяч рублей
16 октября при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Встреча предпринимателей с руководством ФАС по Иркутской области состоится в бизнес-приемной ТПП Восточной Сибири 12 ноября
На носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске
Иркутяне отправились на первенство мира по дзюдо в Марокко
В Иркутске пройдет встреча с селекционером из США
Выставка комнатных цветов откроется в Иркутске
«Слата» обновляет формат супермаркета
Теперь убежать не получится: сибиряк получил год условно за побег с места аварии
В Иркутской области мотоциклист врезался в дерево и погиб
"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей
Не смогли поделить миллион: дележка украденных средств закончилась убийством
Виталий Мутко высоко оценил ход работ по строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения
Переведешь деньги – они вернутся в двойном размере: сибиряк попался на уловку мошенников при поиске работы
Пополняла свои карманы: жительница Бурятии присвоила почти 12 миллионов бюджетных рублей
Спалил собственный автомобиль: разбив подаренное авто, сибиряк облил его бензином