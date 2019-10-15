В Тулуне лишенный прав водитель Тойоты Раум насмерть сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-15T10:15:10+03:00

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В Тулуне поймали водителя Тойоты Раум, который ночью насмерть сбил 58-летнего пешехода, и даже не оказав ему первой помощи, и не вызвав врачей, скрылся. Прибывшие инспекторы ГИБДД составили ориентировку на машину нарушителя и передали ее всем экипажам города. Несмотря на то, что камер видеонаблюдения в районе аварии не было, полицейским удалось вычислить машину лихача по горячим следам.

Им оказался 40-летний местный житель. Сразу после ДТП он спрятал свою Тойоту во дворе у знакомых. Полицейские выяснили, что мужчина вообще не имел права садиться за руль. Так как его лишили водительских прав еще в 2017 году.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU