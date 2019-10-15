Сибирячка взяла кредит и чуть не осталась на улице с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-15T10:22:05+03:00

Взяла кредит и чуть не осталась на улице: жительница Иркутской области не внесла вовремя взнос Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина взяла в банке 300 тысяч и, сама не понимая того, вместе с этим продала ему квартиру

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Жительница Братска решила взять кредит на сумму 300 тысяч рублей. Обязательным условием получения денег стало ...заключение договора на продажу квартиры. Сотрудники кредитной организации уверяли, что оформление договора – ничего не значит, простая формальность. Выселять из квартиры женщину и двух ее детей никто не будет.

- Через некоторое время после получения кредита у женщины возникли финансовые трудности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Она не смогла вовремя внести оплату. Это стало предлогом к выселению ее из квартиры. Финансисты подали в суд на заемщицу.

Его представители уверяли, что женщина сама захотела продать квартиру, а предоставленный ей кредит никак не связан с продажей квартиры. Как доказательство, представитель предоставил договор купли-продажи, который официально признавал квартиру собственностью организации.

Прокурор попросил отнестись к судьбе женщины с пониманием. Он обратил внимание суда, что женщина не собиралась продавать квартиру или переезжать. Квартира – единственное имущество, которое было в ее собственности. Даже после сделки купли-продажи, братчанка вместе с детьми проживала в квартире и оплачивала коммунальные услуги.

Суд встал на сторону ответчицы, признав сделку купли-продажи квартиры незаконной. Теперь женщина вновь стала собственницей своей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU