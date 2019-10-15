В Иркутске обнаружена стоматологическая клиника, которая работает без лицензии
В прокуратуру Иркутска обратились жители города с просьбой выяснить, имеет ли лицензию одна из стоматологических клиник Иркутска. В результате проверки выяснилось, что стоматологическая клиника работала не законно, без соответствующего разрешения.
- Согласно законодательству, любая медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Если организация работает без специального разрешения и если такое разрешение необходимо, организации грозит административная ответственность.
Так как стоматологическая клиника осуществляла незаконную деятельность, суд вынес решение и назначил организации административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Несмотря на то, что лицензия у клиники отсутствует, работа организации не приостановлена. Прокурор написал заявление о запрете работы клиники до получения разрешения на медицинскую деятельность. Сейчас заявление находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU