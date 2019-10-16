Выброс газа на территории химзавода в Усолье-Сибирском: пострадал один человек

СЕГОДНЯ 04:00 2019-10-16T04:00:55+03:00

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На территории закрывшегося завода «Усольехимпром» в Иркутской области накануне произошел выброс газа из цистерны.

- Предположительно это был четыреххлористый кремний, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На месте побывали химики, превышения уровня вредных веществ в воздухе — нет, как и угрозы для населения.

Как сообщили СМИ, при выбросе газа пострадал один из ликвидаторов. Его ударило крышкой цистерны, под которой скопился газ. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, сейчас в Усолье-Сибирском объявлен режим ЧС из-за угрозы попадания вредных веществ в воздух, почву и воду. Стоит отметить, что недавно отобранные Росприроднадзором России на территории химзавода пробы показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Ликвидация завода начнется в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU