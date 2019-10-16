2019-10-16T06:04:03+03:00
Общество

Сергей Сокол: Будем содействовать росту доходов местных бюджетов

Во многих муниципалитетах более 70% доходов уходит только на зарплаты и коммунальные платежи
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В Заксобрании региона прошло совещание, посвященное состоянию бюджетов муниципальных образований Иркутской области. Открывая заседание, председатель областного парламента Сергей Сокол есть сложности в сбалансированности местных бюджетов, оценка обеспеченности МО проводится формально, индивидуальные характеристики муниципалитетов не берутся в расчет.

- Муниципальные образования находятся в условиях недофинансирования, объем которого в 2018 году превышал 8 млрд рублей, - подчеркнул Сергей Сокол. - На заработную плату и коммунальные платежи уходит более 70% доходов, и лишь 30% – на другие не менее важные социальные расходы. О каком развитии территории может идти речь?!

По словам министра финансов Иркутской области Наталии Бояриновой, объем межбюджетного регулирования ежегодно растет, в том числе объем субсидий на строительство и ремонт объектов. Представители органов местного самоуправления, выступая на совещании, обращали внимание на такие вопросы, как высокий объем софинансирования местных бюджетов для участия в целевых программах, рост населения отдельных поселений при сохранении прежнего уровня финансовой поддержки, недополучение налоговых доходов и т.д. Например, нехватка средств до конца этого года для Братска – 250 млн рублей, кроме того, у муниципалитета имеются предписания надзорных органов на 640 млн рублей, а также бюджетный кредит на 900 млн. Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская подчеркнула, что необходима еще одна корректировка бюджета в 2019 году.

- То, что растут доходы – это не единоличная заслуга региона, свой вклад внесли и муниципалитеты, поэтому они вправе получить свою доля от этого прироста, – подчеркнула председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова.

Завершая обсуждение, Сергей Сокол отметил, что в ближайшее время предстоит работа над проектом закона об областном бюджете на следующий год. Работа над бюджетом будет вестись во взаимодействии с муниципальными образованиями.

- Муниципалитеты должны стать состоятельными в финансовом плане. Поэтому общая задача для всех нас – это системная работа по улучшению положения муниципалитетов, – заключил спикер областного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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