СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-16T12:24:33+03:00

Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя. Фото: скриншот видео со страницы siberian_zoo.

Изменить размер текста: A A

"Мы вдруг поняли, что каждый у нас в зоопарке называет бельчонок разными именами!

Оказывается нет единого мнения, как назвать этого нового нашего питомца. Какие есть предложения?" - такой пост опубликовали в соцсетях сотрудники сибирского зоопарка. А что? Имя для питомца - вопрос серьезный.

Иркутяне с удовольствием стали предлагать варианты. Самое первое, что написали в комментариях: Стеша, Эльчин, Феня, Шустрик, Орешек, Лелик и даже Афанасий. Необычно!

"Артур. Как короля!" - предложили пользователи соцсетей.

Кто-то даже рассказал о своих питомцах: "У меня живут две белки дегу, девочки, их зовут Валидол и Бриссон. Дети назвали. Валя и Брися". Так что обсуждение вышло бурным. На каком имени для бельчонка в итоге остановятся сотрудники зоопарка, узнаем позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/738138" frameborder="0"></iframe> Бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя.Видео: siberian_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU