Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя
"Мы вдруг поняли, что каждый у нас в зоопарке называет бельчонок разными именами!
Оказывается нет единого мнения, как назвать этого нового нашего питомца. Какие есть предложения?" - такой пост опубликовали в соцсетях сотрудники сибирского зоопарка. А что? Имя для питомца - вопрос серьезный.
Иркутяне с удовольствием стали предлагать варианты. Самое первое, что написали в комментариях: Стеша, Эльчин, Феня, Шустрик, Орешек, Лелик и даже Афанасий. Необычно!
"Артур. Как короля!" - предложили пользователи соцсетей.
Кто-то даже рассказал о своих питомцах: "У меня живут две белки дегу, девочки, их зовут Валидол и Бриссон. Дети назвали. Валя и Брися". Так что обсуждение вышло бурным. На каком имени для бельчонка в итоге остановятся сотрудники зоопарка, узнаем позже.
Бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя.Видео: siberian_zoo.
ИСТОЧНИК KP.RU