2019-10-16T12:24:33+03:00
Дом. Семья

Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя

Пушистый питомец появился в зоопарке недавно [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя. Фото: скриншот видео со страницы siberian_zoo.Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя. Фото: скриншот видео со страницы siberian_zoo.
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"Мы вдруг поняли, что каждый у нас в зоопарке называет бельчонок разными именами!

Оказывается нет единого мнения, как назвать этого нового нашего питомца. Какие есть предложения?" - такой пост опубликовали в соцсетях сотрудники сибирского зоопарка. А что? Имя для питомца - вопрос серьезный.

Иркутяне с удовольствием стали предлагать варианты. Самое первое, что написали в комментариях: Стеша, Эльчин, Феня, Шустрик, Орешек, Лелик и даже Афанасий. Необычно!

"Артур. Как короля!" - предложили пользователи соцсетей.

Кто-то даже рассказал о своих питомцах: "У меня живут две белки дегу, девочки, их зовут Валидол и Бриссон. Дети назвали. Валя и Брися". Так что обсуждение вышло бурным. На каком имени для бельчонка в итоге остановятся сотрудники зоопарка, узнаем позже.

Бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя.Видео: siberian_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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