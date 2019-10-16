Гражданин Китая попытался провезти в Иркутск 12 измерительных приборов

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-16T06:46:49+03:00

Он не стал составлять на них таможенную декларацию

Изменить размер текста: A A

Накануне гражданин Китая пытался перевезти через границу несколько приборов для измерения тепла, звука и света. Оказалось, что иностранный гражданин занимается монтажом вентиляционного оборудования в Иркутске, и эти приспособления он привез из Пекина, чтобы с их помощью облегчить себе работу. Он не стал составлять на них таможенную декларацию и оплачивать специальную пошлину, а собирался пронести их через "зеленый коридор" аэропорта.

- У гражданина Китая обнаружили 12 новых измерительных приборов, которые были упакованы в специальные кейсы, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - Среди них были 2 измерителя уровня звука, 4 манометра, 2 люксометра, 2 термоанемометра и 2 термогигрометра.

Иностранец объяснил, что не составлял таможенную декларацию на эти приспособления, потому что не знал, что они не являются товарами для личного пользования. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому монтажнику придется заплатить административный штраф за недекларирование товаров на таможне.

ИСТОЧНИК KP.RU