На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов
В Иркутске полицейские продолжают проводить рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. На этот раз они вместе с сотрудниками прокуратуры и бойцами ОМОНа и Росгвардии наведались на одно из предприятий в Ленинском районе. Оказалось, что там трудятся 115 иностранных граждан, причем, почти половина из них не имела регистрации.
- 50 нелегальных мигрантов оказались нарушителями миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Более 40 из них привлекли к административной ответственности за то, что они работали на территории России без регистрации.
Но не все иностранные граждане, работавшие на этом предприятии в Ленинском районе, отделались одним только штрафом. По решению суда семь нелегальных мигрантов были выдворены за пределы страны. Всего в течение года сотрудники полиции выявили более 10 тысяч нарушений миграционного законодательства в Иркутской области.
На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU