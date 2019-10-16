СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-16T10:31:47+03:00

Семь из них уже покинули страну по решению суда

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В Иркутске полицейские продолжают проводить рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. На этот раз они вместе с сотрудниками прокуратуры и бойцами ОМОНа и Росгвардии наведались на одно из предприятий в Ленинском районе. Оказалось, что там трудятся 115 иностранных граждан, причем, почти половина из них не имела регистрации.

- 50 нелегальных мигрантов оказались нарушителями миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Более 40 из них привлекли к административной ответственности за то, что они работали на территории России без регистрации.

Но не все иностранные граждане, работавшие на этом предприятии в Ленинском районе, отделались одним только штрафом. По решению суда семь нелегальных мигрантов были выдворены за пределы страны. Всего в течение года сотрудники полиции выявили более 10 тысяч нарушений миграционного законодательства в Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/738107" frameborder="0"></iframe> На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU