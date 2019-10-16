2019-10-16T11:20:17+03:00
Спорт

Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в Ангарске

В нем примут участие 6 команд из 4 регионов России
Анна ПОПОВА
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Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в АнгарскеВторой этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в АнгарскеФото: Анна ПОПОВА
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С 18 по 20 октября на большой и малой аренах Ледового дворца "Ермак" состоится межрегиональный этап детского хоккейного турнира "Добрый лед", - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Иркутской области. В нем примут участие юные хоккеисты в возрасте от 11 до 12 лет.

- Помимо хоккейных команд "Братск" и "СШ Россия" из Иркутской области на турнир приедут также "Метеор" и "Мечта" из Читы, "Соузга" из алтайского края и "Шахтер" из Нернюнгри, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Команды из Иркутской области примут участие в этих соревнованиях уже во второй раз. А вот право принять межрегиональный этап турнира "Добрый лед" досталось нам впервые. Это второй этап проведения большого турнира - первый, региональный, состоялся в мае. Две самых сильных команды отправятся на финальный этап, который состоится в декабре в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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