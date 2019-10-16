СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-16T11:59:54+03:00

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Накануне полицейские смогли задержать иркутянина, который открыл чужой автомобиль и попытался его ограбить. Похитителя привлек шуруповерт и другие строительные инструменты, которые лежали на переднем сиденье машины. Он ухитрился открыть дверь автомобиля так, чтобы сигнализация не сработала, и начал собирать инструменты. Однако мужчине не удалось украсть вещи и остаться незамеченным - он и опомниться не успел, как полицейские поймали его с поличным.

- Похитителем оказался 46-летний мужчина, который уже неоднократно был судим за подобные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Теперь оперативники выясняют, причастен ли он к аналогичным кражам, которые произошли в Иркутске за последнее время.

Практически сразу после задержания грабителя, на место происшествия прибыл хозяин машины. Он осмотрел автомобиль и убедился, что больше мужчина ничего не успел украсть. И, хоть вору не удалось ничего похитить, ответить за свой поступок ему все равно придется. На него уже завели уголовное дело по статье "кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/738132" frameborder="0"></iframe> В Иркутске мужчина попытался похитить инструменты из салона автомобиля.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU