2019-10-16T12:41:49+03:00
Общество

Некачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии

Все производители низкокачественной продукции находятся за пределами региона
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Некачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии. Фото: PressFotoНекачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии. Фото: PressFoto
Изменить размер текста:

Россельхознадзор завершил проверку качества молока и молочной продукции. Эксперты изучили 36 товаров, которые можно приобрести в магазинах области. Проверкой качества занималась Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория.

- Проверка показала, что некоторые производители нарушают технологию производства, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия. - Такие отклонения от нормы являются грубым нарушением государственных стандартов качества.

В список нарушителей попала продукция двух предприятий. Производители из Курской области обманывали покупателей - содержание жиров в их сырах значительно превышало норму. Недобросовестными оказались и производители из Красноярского края. В сливочном масле их производства молочные жиры практически отсутствовали.

Оба предприятия находятся за пределами региона. Результаты проверки были отправлены в территориальные управления Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти
17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районе
Рабочие поселки Иркутской области станут сельскими населенными пунктами
Труженику тыла из поселка Аршан Тулунского района вручили сертификат на новое жилье
Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя
«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино
В Иркутске мужчина попытался похитить инструменты из салона автомобиля
Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына
Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в Ангарске
В ИГУ прошло совещание под руководством заместителя министра Минобрнауки России Александра Степанова
На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов
Забил до смерти стулом: Житель Бурятии убил своего приятеля во время ссоры