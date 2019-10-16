СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-16T12:41:49+03:00

Некачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии. Фото: PressFoto

Все производители низкокачественной продукции находятся за пределами региона

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Россельхознадзор завершил проверку качества молока и молочной продукции. Эксперты изучили 36 товаров, которые можно приобрести в магазинах области. Проверкой качества занималась Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория.

- Проверка показала, что некоторые производители нарушают технологию производства, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия. - Такие отклонения от нормы являются грубым нарушением государственных стандартов качества.

В список нарушителей попала продукция двух предприятий. Производители из Курской области обманывали покупателей - содержание жиров в их сырах значительно превышало норму. Недобросовестными оказались и производители из Красноярского края. В сливочном масле их производства молочные жиры практически отсутствовали.

Оба предприятия находятся за пределами региона. Результаты проверки были отправлены в территориальные управления Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.

ИСТОЧНИК KP.RU