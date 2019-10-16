2019-10-16T13:16:48+03:00
Происшествия

17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районе

Его отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести
Анна ПОПОВА
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17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районе17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне в поселке Шумилово Братского района 17-летний подросток попал в аварию на мотоцикле. Проезжая по одной из улиц на своем "железном коне", он не справился с управлением, и его транспорт опрокинулся. В результате подросток получил различные травмы, и его доставили в ближайшую больницу. Других пострадавших в результате этого ДТП нет.

- В ходе проверки выяснилось, что мотоциклист управлял своим транспортным средством без водительских прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также на нем не было защитного мотошлема.

В медучереждении, куда доставили подростка, в ближайшее время проведут медицинское освидетельствование, которое покажет, употреблял ли мотоциклист алкоголь или запрещенные вещества. Также полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В любом случае подростку придется заплатить штрафы за вождение без прав и управление мотоциклом без шлема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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