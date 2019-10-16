СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-16T14:40:25+03:00

Охотника из села на Нижней Тунгуске, который несколько дней не выходит на связь. объявили в розыск. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Поиски пропавшего ведутся и на суше, и в воздухе

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49-летний житель села Подволошино Катангского района отправился по реке Нижняя Тунгуска на моторной лодке. Через несколько дней охотник перестал выходить на связь. Сейчас неизвестно, где находится пропавший. Сотрудники МЧС приняли решение отправиться на его поиски, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Осложняет ситуацию и то, что температура на реке Нижняя Тунгуска резко понизилась. В некоторых местах река уже успела покрыться льдом.

- На лодке есть обогреваемая рубка к освещением, топливом и продуктами питания, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Иркутской области. - Сотрудники будут искать исчезнувшего охотника на вертолете.

Поиски идут не только в воздухе, но и на суше. К ним присоединились сотрудники полиции, а также волонтеры из числа местных охотников. Они будут искать пропавшего мужчину на снегоходах.

ИСТОЧНИК KP.RU