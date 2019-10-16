2019-10-16T14:00:37+03:00
Дом. Семья

Сова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти

Спасительнице потребовалась медицинская помощь
Ксения ТОРУНОВА
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Сова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти. Фото Людмилы ИвушкинойСова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти. Фото Людмилы Ивушкиной
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- Помогите, я нашла на улице маленького раненого совенка и не знаю, что делать!

Такой звонок накануне поступил на пульт диспетчера МЧС. На другом конце провода была неравнодушная женщина, которая очень хотела помочь птице. Спасатели посоветовали ей аккуратно переместить пострадавшего совенка в коробку.

Каково же было удивление сотрудников МЧС, когда они приехали на место происшествия и вместо беззащитного совенка увидели огромную длиннохвостую неясыть. Оказалось, что сердобольная женщина попыталась схватить птицу руками. Испуганная сова подумала, что на нее хотят напасть и начала сопротивляться. В результате она прокусила своей спасительнице руку, да так сильно, что ей самой потребовалась помощь медиков.

- Никто не ожидал, что она голыми руками начнет хватать испуганное существо, - сообщила директор зоопарка Людмила Ивушкина, - К тому же мы даже не догадывались, что это будет огромная неясыть. Мы вообще думали, что это будет маленький сычик.

Сейчас лесная красавица находится в безопасности, но чтобы снова вернуться в природу, ей необходима помощь ветеринаров и хорошее питание. Сотрудники зогалереи призывают всех любителей животных не спасать животных своими силами, а обращаться за помощью к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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