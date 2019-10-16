Прервали черную серию: ХК «Ермак» обыграл ЦСК ВВС в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-16T16:53:48+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» наконец прервали серию из поражений, и в очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги обыграли ЦСК ВВС из Самары со счетом 4:3.

При этом первыми счет в матче открыли гости. В концовке первого периода счет открыл Даниил Юнышев. Восстановили равновесие «оранжевые» во втором отрезке усилиями Ефима Мишкина. Вскоре Павел Подлубошнов вывел ангарчан вперед, но через 5 минут самарцы отыгрались. На это «Ермак» ответил сразу двумя голами. Шайбы на свой счет записали Анатолий Раенко и Николай Казаковцев. В заключительном периоде гости отыграли еще одну шайбу, но сравнять счет им наши парни не позволили. Долгожданная победа «оранжевых»!

Следующий матч «Ермак» проведет 20 октября, в гостях против китайского клуба ОРДЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU