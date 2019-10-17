2019-10-17T08:15:27+03:00
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске

Неизвестный скрылся с места аварии, сейчас его местонахождение неизвестно
Виктория ГЕРКО
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Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в ИркутскеВодителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечером 16 октября на улице Трактовая в районе остановки «Бакалея» произошла авария, в которой погибла 49-летняя женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда водитель сбил ее и поехал дальше, даже не снизив скорость.

- После ДТП водитель скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас неизвестно, где он находится. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Полиция призывает всех свидетелей трагедии связаться с ними и рассказать обо всех подробностях. Также сотрудникам МВД нужна любая информация о водителе и его местоположении. Если вы обладаете такой информацией, просим обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

Также можно лично обратиться в Отельный батальон ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Водителю автомобиля необходимо самостоятельно прийти в Госавтоинспекцию Иркутска, чтобы рассказать подробности смертельного ДТП.

Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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