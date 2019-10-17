Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
39-летняя жительница Улан-Удэ решила купить квартиру в Санкт-Петербурге. Объявление она нашла на одном из популярных сайтов. Внимание женщины привлекла низкая цена. Недолго думая, она решила созвониться с собственником.
- После разговора с «продавцом» она решила перевести ему залог за квартиру, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республики Бурятия. - Она отправила преступнику 120 тысяч рублей. После чего «собственник» перестал выходить на связь.
Женщина не теряла надежду вернуть свои деньги. Она попросила знакомого, проживающего в Санкт-Петербурге, найти злоумышленника. Дала ему адрес, но найти улицу и дом знакомый не смог: адреса не существовало.
Полиция возбудило уголовное дело. Сейчас сотрудники пытаются установить личность преступника и найти его.
Полиция обращает внимание, что в сети нужно быть бдительным при общении с незнакомцами. Не следует переводить им крупные денежные суммы. Пользуйтесь услугами только проверенных компаний и организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU