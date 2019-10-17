2019-10-17T09:39:31+03:00
Происшествия

Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге

Как потом узнала сибирячка, ни продавца, ни квартиры никогда не существовало
Виктория ГЕРКО
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Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-ПетербургеОсталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-ПетербургеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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39-летняя жительница Улан-Удэ решила купить квартиру в Санкт-Петербурге. Объявление она нашла на одном из популярных сайтов. Внимание женщины привлекла низкая цена. Недолго думая, она решила созвониться с собственником.

- После разговора с «продавцом» она решила перевести ему залог за квартиру, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республики Бурятия. - Она отправила преступнику 120 тысяч рублей. После чего «собственник» перестал выходить на связь.

Женщина не теряла надежду вернуть свои деньги. Она попросила знакомого, проживающего в Санкт-Петербурге, найти злоумышленника. Дала ему адрес, но найти улицу и дом знакомый не смог: адреса не существовало.

Полиция возбудило уголовное дело. Сейчас сотрудники пытаются установить личность преступника и найти его.

Полиция обращает внимание, что в сети нужно быть бдительным при общении с незнакомцами. Не следует переводить им крупные денежные суммы. Пользуйтесь услугами только проверенных компаний и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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