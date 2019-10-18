Иркутяне напишут географический диктант

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-18T04:01:55+03:00

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Проверку правописания прошли, химический и астрономический тесты написаны, осталось проверить свои знания в области географии. Так, 27 октября, жители Иркутска могут присоединиться к акции — Географический диктант. Его напишут как в России, так и за рубежом.

Как сообщают организаторы акции в Приангарье зарегистрировано 20 площадок, где будут писать проверочную работу: семь из них будут доступны иркутянам — это четвёртый корпус Байкальского госуниверситета, географический факультет ИГУ, Институт развития образования, Иркутская вальдорфская школа, библиотеки Уткина и Молчанова-Сибирского, аэрофототопографический центр.

Также к контрольной готовятся в Ангарске, Братске, Усть-Илимске, в Братском, Качугском, Нижнеилимском, Иркутском и Усольском районах. Все адреса и условия регистрации, так как на каких-то площадках количество мест ограничено — здесь. Начало диктанта в 12.00. Однако, для регистрации нужно прийти пораньше. На работу дается 45 минут. Для тех, кто не сможет прийти, есть возможность написать диктант онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU