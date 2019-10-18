Сергей Сокол: необходимо срочно приступить к утилизации отходов БЦБК

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-18T06:41:31+03:00

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Заксобрание региона взяло под контроль исполнение поручений президента по сохранению и экологическому оздоровлению озера Байкал. Напомним, вопросы утилизации отходов БЦБК парламентарии поднимали и ранее. В феврале 2019 года по инициативе Заксобрания к обсуждению этой темы привлекли рабочую группу Совета Федерации. Решения и рекомендации были поставлены исполнительной властью на особый контроль. 17 октября депутаты вновь побывали в Байкальске. Увы, ситуация к лучшему не изменилась.

- Решения этой очень опасной ситуации до сих пор нет, - отметил председатель областного парламента Сергей Сокол. – Работы АО «Росгеология» приостановлены. Складывается непростая экологическая обстановка в зданиях и сооружениях бывшего БЦБК, что усиливает негативное воздействие объектов на окружающую среду и озеро Байкал. В 500 метрах от Байкала - сотни тонн черного щелока. Кроме этого, высока вероятность схода селей. Если все это попадет в озеро, случится настоящая катастрофа.

Уточним, 12 сентября 2019 года президент страны утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Шесть из девятнадцати поручений даны правительству Иркутской области, срок исполнения – 1 января 2020 года.

- Учитывая динамику продвижения в региональном правительстве всего, что касается БЦБК, а точнее ее отсутствие, мы, как представительный орган, не можем не взять исполнение данных поручений на особый контроль совместно с надзорными органами, - сказал Сергей Сокол.

Депутаты также осмотрели емкость аварийного накопителя очистных сооружений ТЭЦ. Из-за сильнейших осадков они переполнены. Сейчас тут находится около 220-240 тысяч тонн щелокосодержащей жидкости. Емкости связаны большим количеством подземных коммуникаций и на сегодняшний день информации о точном количестве вещества под землей нет. Также парламентарии осмотрели мост через реку Солзан, который был разрушен в результате наводнения в августе 2019 года. Сейчас восстановлены коммунальные магистрали, которые проходят через мост, это позволит обеспечить отопительный сезон в городе. На полное восстановление моста требуется 280 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU