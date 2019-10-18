2019-10-18T08:07:53+03:00
Общество

Награда нашла своих героев: пять жителей Иркутской области получили выплаты за помощь полиции

Сибиряки помогали раскрывать преступления и задерживать подозреваемых
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Награда нашла своих героев: пять жителей Иркутской области получили выплаты за помощь полицииНаграда нашла своих героев: пять жителей Иркутской области получили выплаты за помощь полицииФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Пять жителей города Ангарска были награждены за помощь сотрудникам полиции. В торжественной обстановке им вручили благодарственные письма, а также денежные премии.

- Выплаты неравнодушным гражданам выплачиваются из местного бюджета по программе «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Любая информация может стать зацепкой для раскрытия преступления или поимки преступника.

Сторож Григорий Пинигин сообщил о краже денег бывшим работником одного из предприятий города. Грабитель был задержан. Денис Пьянков вовремя оповестил сотрудников полиции о злоумышленниках, которые изготавливали наркотики.

Юрий Бородин не раз оказывал помощь полиции. Уже несколько лет он принимает активное участие в патрулировании на городских мероприятиях, а также помогает находить преступников и раскрывать преступления.

Также отмечены сотрудники охранного предприятия Иван Новиков и Сергей Серегин. Вдвоем мужчины помогли задержать подозреваемого в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса на улице Трактовая, в Иркутске
Поздравление Сергея Тена с Днем дорожника
Перекачивал служебный бензин водитель нефтяной компании из Ангарска
Поздравление Сергея Томшина с Днем дорожника
Две турбазы на Байкале закрыты из-за нарушений природоохранного законодательства
Сергей Сокол: необходимо срочно приступить к утилизации отходов БЦБК
Жительницам Приангарья грозит лишение свободы за распространение наркотических средств
Появилось видео, как самолет Ан-148 Иркутск-Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Вас расселят: подъезд в Ангарске, где произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению
Иркутяне напишут географический диктант
Контролируемые отжиги сухой травы проводят в Иркутске
Массовое отравление шаурмой в Братске: число пострадавших возросло до 43 человек
С 17 по 23 октября в Иркутске ограничат движение на улицах Красноказачьей и Ядринцева
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Правительство Иркутской области поможет бобслеисту из Сибири приобрести жилье
Автозаправки Иркутской области загрязняли Богучанское водохранилище нефтепродуктами
Реконструкцию санной трассы в Братске обсудили на Международном спортивном форуме
Проекты братчан вошли в число получателей президентских грантов
Более 600 хвостов омуля обнаружили у двух браконьеров в Бурятии
Индивидуальный предприниматель из Братска делал свой бизнес на катере без документов
Поиски 10-летней девочки завершились в Иркутской области
«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
«Бизнес-барометр коррупции» начинает замер в седьмой раз
ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся