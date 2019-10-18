СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-18T08:07:53+03:00

Награда нашла своих героев: пять жителей Иркутской области получили выплаты за помощь полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Пять жителей города Ангарска были награждены за помощь сотрудникам полиции. В торжественной обстановке им вручили благодарственные письма, а также денежные премии.

- Выплаты неравнодушным гражданам выплачиваются из местного бюджета по программе «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Любая информация может стать зацепкой для раскрытия преступления или поимки преступника.

Сторож Григорий Пинигин сообщил о краже денег бывшим работником одного из предприятий города. Грабитель был задержан. Денис Пьянков вовремя оповестил сотрудников полиции о злоумышленниках, которые изготавливали наркотики.

Юрий Бородин не раз оказывал помощь полиции. Уже несколько лет он принимает активное участие в патрулировании на городских мероприятиях, а также помогает находить преступников и раскрывать преступления.

Также отмечены сотрудники охранного предприятия Иван Новиков и Сергей Серегин. Вдвоем мужчины помогли задержать подозреваемого в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU