2019-10-18T10:36:15+03:00
Происшествия

Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 10 миллионов рублей

Злоумышленники действовали под прикрытием легальной предпринимательской деятельности
Виктория ГЕРКО
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Группа преступников из Иркутской области вырубила лес на 10 миллионов рублейГруппа преступников из Иркутской области вырубила лес на 10 миллионов рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Пятнадцать нелегальных лесорубов были пойманы в Зиминском районе Иркутской области. Только за один год преступники совершили 12 преступлений. Бригадир группировки уже 20 раз привлекался к уголовной ответственности.

- Черные лесорубы заготовили 1,2 тысячи кубометров древесины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Вырубку леса преступники прикрывали законным бизнесом. Древесину отправляли из России в другие страны. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.

Действовали злоумышленники по отлаженной схеме. При обыске были найдены собственные базы отгрузки, хранения и переработки сырья, различная техника, бензопилы, компьютерная техника.

6 подозреваемых по решению суда уже помещены под домашний арест. Судьба их соучастников будет определена после выяснения подробностей преступлений. Сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную вырубку лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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