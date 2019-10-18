Черные лесорубы из Иркутской области вырубили тайгу на 10 миллионов рублей
Пятнадцать нелегальных лесорубов были пойманы в Зиминском районе Иркутской области. Только за один год преступники совершили 12 преступлений. Бригадир группировки уже 20 раз привлекался к уголовной ответственности.
- Черные лесорубы заготовили 1,2 тысячи кубометров древесины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Вырубку леса преступники прикрывали законным бизнесом. Древесину отправляли из России в другие страны. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.
Действовали злоумышленники по отлаженной схеме. При обыске были найдены собственные базы отгрузки, хранения и переработки сырья, различная техника, бензопилы, компьютерная техника.
6 подозреваемых по решению суда уже помещены под домашний арест. Судьба их соучастников будет определена после выяснения подробностей преступлений. Сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную вырубку лесных насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU