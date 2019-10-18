2019-10-18T09:06:24+03:00
Происшествия

Подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса на улице Трактовая, в Иркутске

Водитель автобуса решил высадить пассажиров в неположенном месте [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса на улице Трактовая, в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"Подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса на улице Трактовая, в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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16-летний студент одного из иркутских колледжей попал под колеса внедорожника, после того, как направляясь на занятия, вышел из автобуса в неположенном месте. Днем, 17 октября, водитель автобуса №55, в котором ехал парень, проезжая улицу Трактовую, решил высадить пассажиров вне остановочного кармана, прямо на проезжей части. Подросток решил выйти первым, и как только ступил на асфальт, его сбил, проезжающий в этот момент внедорожник «Митсубиши Паджеро Спорт».

В Иркутске подросток попал под колеса внедорожника, выходя из автобуса.

- На водителя автобуса составлен протокол по статье «Нарушение правил остановки», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Если пострадавший школьник обратится в больницу, нарушителя оштрафуют за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. За это его еще могул лишить на срок до полутора лет.

К слову, владелец внедорожника после аварии, уехал, не дождавшись полицейских. За это на него также составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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