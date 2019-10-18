Почти 150 тысяч рублей перевела пенсионерка из Бурятии на счет аферистов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-18T09:48:26+03:00

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Пенсионерке из Улан-Удэ позвонили из Москвы. Неизвестный мужчина, представившись работником прокуратуры, предложил женщине получить компенсацию. Злоумышленник пообещал вернуть 450 тысяч рублей за лекарства, купленные в интернете.

- После «прокурора» с пенсионеркой связались «сотрудники» банка, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия. - Для того чтобы получить деньги, женщине нужно было перевести "страховой взнос". Он якобы гарантировал выдачу компенсации. Пенсионерка перевела 145 800 рублей на счет злоумышленников. После мошенники не выходили на связь.

Сейчас на аферистов заведено уголовное дело за мошенничество по предварительному сговору. Сотрудники полиции напоминают, что за такими телефонными звонками скрываются мошенники. Не переводите им деньги и не рассказывайте информацию о банковских счетах и картах. О подобных звонках сообщайте в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU