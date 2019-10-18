2019-10-18T10:46:22+03:00
Общество

Десять человек спасены из горящего дома в Иркутской области

Дым заполнил два подъезда, не давая людям выбраться из горящего здания
Виктория ГЕРКО
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Десять человек были спасены из горящего дома в Иркутской областиДесять человек были спасены из горящего дома в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечером 17 октября в Слюдянке загорелся подвал дома. Клубы дыма быстро заполнили подъезды. Жители квартир не успели покинуть квартиры. Десять человек, трое из которых дети, спасатели эвакуировали по пожарным лестницам.

- В подвале были найдены личные вещи. Очевидно, что вещи складировали лица без определенного места жительства, - сообщает ИА Сибирские новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар удалось потушить за 10 минут. Огонь уничтожил деревянные кладовые в подвале. Подвал закопчен по всей площади.

Сотрудники полиции выясняют причины пожара и пытаются найти виновников. Уже удалось выяснить, что незадолго до пожара управляющая компания проверила дом. Вход в подвал был перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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