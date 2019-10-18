СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-18T12:16:55+03:00

Задолжал почти 250 тысяч рублей: сибиряк не платил алименты и получил срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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33-летний улан-удэнец получил шесть месяцев лишения свободы за неуплату алиментов. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. На его счету угон автомобиля и неуплата алиментов. Но тогда мужчине удалось отделаться штрафом и исправительными работами.

- По решению суда мужчина каждый месяц должен платить алименты на содержание старшей дочери, - сообщает пресс-служба УФССП по республики Бурятия. – Суд постановил, что отец должен платить половину прожиточного минимума.

Предыдущие наказания не смогли повлиять на мужчину. Платить он периодически забывал. Появились и новые статьи расходов: содержание новой семьи. В это время долг перед дочерью рос. Мужчина задолжал ей 244 тысячи рублей.

Суд признал мужчину виновным и вынес ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU