Суд лишил прав иркутянина, страдающего наркотической зависимостью

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-18T12:14:15+03:00

Мужчина сможет снова сесть за руль только после лечения

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Наркоман за рулем - убийца. Поэтому необходимо особенно внимательно следить за теми, кто уже попадал в поле зрения медиков и спецслужб в связи с зависимостью от зелья. Такие проверки регулярно проводит транспортная прокуратура. После проверки найдены водители, которые страдают наркотической зависимостью. Среди них был житель Иркутска.

- Суд признал его виновным в приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков, - сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на пресс-службу Восточно-транспортной сибирской прокуратуры. - В ходе уголовного дела, преступника признали наркозависимым.

Вместе с тем, у осужденного были права на категории «A, B, C». Прокурор решил подать иск о лишении его права управлять транспортными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора. Осужденный обжаловал решение, подав апелляцию. Но Иркутский областной суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU