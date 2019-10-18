СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-18T12:51:23+03:00

"Это фантомы!": странные тени на фото удивили сибиряков. Фото: группа "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсетях.

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"Байкал, в районе Горячинска. Кто может сказать, что за тени-облики человеческие рядом с людьми?" - фото с такой подписью появилось в группе "Бурятия. Аномальные и паранормальные явления" в соцсети. На снимке двое людей, идущих вдоль берега озера. А рядом с ними - тени. Они-то и привлекли внимание пользователей интернета.

- Фантомы, - уверенно пишут некоторые в комментариях. - Может, камера что-то иное поймала, ведь тень стоит, а женщина бежит. Что-то в этом снимке нарушает логику. Надо думать.

Но большинство все-таки настроено скептически. Самая очевидная причина "загадочных теней" - это сдвиг камеры при съемке или дефект камеры.

- Я видела такой снимок на полароиде. Все предметы в своих границах, а двигающиеся в двойном изображении, - терпеливо объясняют тем, кого так называемые "фантомы" настораживают.

ИСТОЧНИК KP.RU