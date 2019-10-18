2019-10-18T13:25:47+03:00
Общество

Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в Иркутске

После обучения студенты школы смогут сняться в настоящем кино
Виктория ГЕРКО
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Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в ИркутскеКонстантин Озеров открывает курсы актерского мастерства в ИркутскеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Мечтаете стать актером? Теперь это стало возможным. Актер фильмов «Решала», «Побаховск» и «Головар» Константин Озеров открывает свою школу актерского мастерства. Особенность этой школы, что учиться могут как взрослые, так дети.

С 25 по 27 октября иркутский актер проведет кастинг на курсы. Набор будет проводиться в две группы - дети от 9 до 16 лет и от 16 и старше.

- Преподавать будут известные актеры и режиссеры, теле- и радиоведущие, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на официальную страницу актерской школы в социальной сети. – Все учителя имеют огромный опыт в киноиндустрии. Всего за полтора месяца студенты школы получат уникальные знания, которые откроют многим дверь в большое кино.

После курсов студенты школы актерского мастерства смогут снять в нескольких короткометражных или полнометражных картинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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