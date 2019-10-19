2019-10-19T07:05:55+03:00
Общество

Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можете стать героем

Как гласит гороскоп на 19 октября, день отлично подходит для смелых поступков: можно даже предотвратить кражу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можно стать героемГороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можно стать героем
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Верить или не верить в гороскопы? Дело каждого. Но почитать ради любопытства однозначно стоит. Тем более, что гороскоп на 19 октября от бурятских лам, по-другому Зурхай, довольно интересный.

Итак, нынче 21-й лунный день с элементом Земля, день Сатурна. Что хорошего он нам сулит? Благоприятно решатся дела, в которых нужно вести себя жестко. Да и вообще эта суббота - как раз для серьезных поступков. Многим удастся избежать опасностей, усмирить врагов, а кому-то даже стать героем - например, предотвратить кражу. Да-да, вот так! Особенно день удачен для тех, кто родился в Год коровы, тигра и кролика.

А чего, согласно гороскопу на 19 октября, делать не стоит? Устраиваться на работу, начинать преподавать, заводить новые знакомства. Стричься и переусердствовать с физическими нагрузками тоже не стоит, так что отложите на воскресенье поход в тренажерный зал. А еще не лучший день, чтобы отправляться в дорогу. Ну и что, что выходной? Можно ведь его и дома провести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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