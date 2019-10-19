Иркутск вошел в топ-10 городов, куда едут отдыхать женщины этой осенью
Поехать в долгожданный отпуск, гулять, отдыхать и ни о чем ни думать... Идеально! А особенно, если едешь с компанией. Сайт Tvil.ru подсчитал, где этой осенью чаще всего путешествуют представительницы прекрасного пола, оставив мужей дома, водиться с детьми. И в топ-10 попал Иркутск!
- В октябре и ноябре женщины охотнее всего едут в города-курорты Ялту, Алупку и Сочи, - рассказывают на сайте. - Также стремятся побывать на горном курорте Красная Поляна, в Осташкове на озере Селигер и Екатеринбурге. Далее в списке Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград и Гагра в Абхазии.
В этих точках на карте девушки с удовольствием занимаются шоппингом, записываются на спа-процедуры. Отдыхают на пляжах, в лесу, катаются на лыжах... Словом, каждый город прекрасен по своему. Иркутск, очевидно, так популярен благодаря близости Байкала.
Дешевле всего отдыхать в Гагре - снять жилье стоит всего 600 рублей в сутки. Дороже всего - в Осташкове - 3 тысячи рублей за ночь. В Иркутске проживание для туристок обойдется в среднем в 1500 рублей. Больше всего времени дамы проводят этой осенью в Алупке (более, чем 8 дней) и в Сочи (8,5 ночи). В нашем городе - всего ночь. А потом, скорее всего, уезжают на озеро.
ИСТОЧНИК KP.RU