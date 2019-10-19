Двоих водителей, чьи машины вмерзли в грязь посреди тайги, спасли пожарные из Бурятии

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-19T13:18:28+03:00

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Два автомобиля 17 октября увязли в грязи на границе Бурятии и Забайкальского края. Да так крепко, что пришлось вызывать спасателей. Как так вышло? Оказывается, водители хотели сократить путь, понадеялись на навигаторы и вечером попали на неэксплуатируемую дорогу, которая в ужасном состоянии. Причем между собой автомобилисты даже незнакомы. Один из водителей держал долгий путь - из Москвы во Владивосток, а другой ехал в Читу.

Сразу позвонить в службу спасения товарищи по несчастью не могли: поздно, на улице темно, а в лесной глуши мобильная сеть не ловит. На утро 18 октября они побродили вокруг и нашли место, где сотовая связь работает.

- Помогите, мы застряли в ловушке посреди леса! - кричали они в трубку, дозвонившись до спасателей.

Четверо пожарных из Бурятии срочно поехали вызволять "пленников". Добрались до них только к обеду, так как водители были от них на расстоянии в 110 километров. За ночь машины намертво вмерзли в грязь, так что высвободить их было задачей непростой. Спустя почти два часа автомобили, наконец, вызволили из ловушки. Один водитель уехал сам, второго пожарные на буксире отвезли в ближайший населенный пункт Забайкалья, поскольку у машины пробило бензобак. Теперь они, видимо, уже не будут так полагаться на навигаторы.

- Если вы передвигаетесь по незнакомой местности вдали от федеральной трассы, то обязательно уточняйте состояние дорог, по которым планируете проехать, в местных населенных пунктах, - прокомментировал эту историю пожарный из Бурятии Базар Жимбеев.

ИСТОЧНИК KP.RU