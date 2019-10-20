2019-10-20T05:19:49+03:00
Общество

Гороскоп на 20 октября от бурятских лам: нельзя приводить невестку в дом

А вот стрижка волос сегодня, как говорит гороскоп на 20 октября — к удаче
Мария КНЯЗЕВА
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Гороскоп на 20 октября от бурятских лам: поездки сегодня - к увеличению благосостоянияГороскоп на 20 октября от бурятских лам: поездки сегодня - к увеличению благосостоянияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Зурхай — гороскоп на 20 октября от бурятским лам — предупреждает, что сегодня нельзя отдавать в невесты и, соответственно, приводить невестку в дом. Даже если уж очень сильно хочется представить свою невесту родителям — лучше денек потерпеть, а то, по мнению лам, ничего хорошего из этого не выйдет. Одни неприятности. Также гороскоп на 20 октября гласит, что проводить похороны и поминки сегодня неблагоприятно.

Составители Зурхая говорят, что 20.10.2019 — благоприятное время для людей, родившихся в Год дракона.

- В этот день хорошо постигать науку, получать новую профессию, изучать языки, астрологию, анализируя принимать решения, брать посвящения, обеты, начинать лечение, - информирует сайт Буддийской традиционной Сангхи России.

Если давно собирались в аптеку за лекарственными травами — сейчас самое время. Еще можно поставить закваску, заведенная в этот день она будет и полезной и вкусной. Бурятские ламы отмечают, что стрижка волос в это воскресенье — к деньгам, а поездки - к увеличению благосостояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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