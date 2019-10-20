«80 лет под землей»: уникальную статуэтку Будды нашли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-20T06:58:03+03:00

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Чего только не найдешь у себя в огороде. Конечно, каждый мечтает однажды раскопать клад. Для жителя села Аларь Алексея Якубовского таким кладом стала статуэтка Будды, которую он нашел, проводя земляные работы в собственном дворе.

Конечно, со своей находкой он отправился прямиком в Аларский дацан к Баясхалан Ламе. Там выяснилось, что, скорее всего, статуэтку спрятали ламы во время религиозных гонений во времена СССР, так как для буддистского населения нашей страны в то время тоже не было сделано исключений.

- Эта святыня хранилась в земле более 80 лет, - пишет в официальной группе Буддийской Сангхи России Аркадий лама Чойдонов. - Ламы ее сохранили. Каждый человек мечтает что-то найти в жизни: кто-то спутника жизни, кто-то благосостояние, кто-то мечтает сделать карьеру, а Баясхалан Лама со своими верующими нашли то, что мечтает найти Буддист!

Накануне в Аларском дацане прошло освящение статуи высотой около 20 см. Как рассказал СМИ шэрэтэ лама Аларского дацана Алдар Долгоржапов, статуэтка примечательна тем, пальцы ладоней Будды сложены вовнутрь. На территории Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев такого изображения Будды — нет.

ИСТОЧНИК KP.RU