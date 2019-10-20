Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-20T11:36:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Актеры Иркутского областного театра кукол «Аистенок» сейчас едут в поезде в Усть-Илимск. Там, в ДК им. И. И. Наймушина артисты покажут свой спектакль для слепых и зрячих «Калиф-Аист».

- Показы пройдут 22 октября в 12.00, 14.00 и 18.30, - рассказали «КП» сотрудники Театра кукол. - Сегодня, 20 октября, около полуночи мы приедем в Усть-Илимск. Завтра будем монтировать декорации, устанавливать свет.

Стоит отметить, что накануне актеры выступали на сцене Братского театра кукол «Тирлямы».

- Мы считаем своим долгом делиться нашим опытом в постановке таких спектаклей как «Калиф Аист», - отмечают «аистята». - Ведь по области подобные выступления — редкость.

Напомним, что «Калиф Аист» - уникальная постановка иркутских кукольников. Она рассчитана на слепых, слабовидящих и зрячих зрителей, которые могут завязать глаза для полноты ощущений. Действие происходит на турецком базаре: зрители вдыхают запахи благовоний, пробуют иностранные лакомства. «Калиф Аист» - это спектакль, который можно потрогать, понюхать и почувствовать на вкус. В Иркутске ближайший показ - 27 октября.

Читайте также:

Афиша театров Иркутска на ноябрь 2019: концерты, премьеры и спектакли для детей

ИСТОЧНИК KP.RU