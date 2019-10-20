2019-10-20T11:36:59+03:00
Звезды

Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске

Накануне актеры выступали в Братске
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске. Фото с официального сайте Театра кукол "Аистенок"Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске. Фото с официального сайте Театра кукол "Аистенок"
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Актеры Иркутского областного театра кукол «Аистенок» сейчас едут в поезде в Усть-Илимск. Там, в ДК им. И. И. Наймушина артисты покажут свой спектакль для слепых и зрячих «Калиф-Аист».

- Показы пройдут 22 октября в 12.00, 14.00 и 18.30, - рассказали «КП» сотрудники Театра кукол. - Сегодня, 20 октября, около полуночи мы приедем в Усть-Илимск. Завтра будем монтировать декорации, устанавливать свет.

Стоит отметить, что накануне актеры выступали на сцене Братского театра кукол «Тирлямы».

- Мы считаем своим долгом делиться нашим опытом в постановке таких спектаклей как «Калиф Аист», - отмечают «аистята». - Ведь по области подобные выступления — редкость.

Напомним, что «Калиф Аист» - уникальная постановка иркутских кукольников. Она рассчитана на слепых, слабовидящих и зрячих зрителей, которые могут завязать глаза для полноты ощущений. Действие происходит на турецком базаре: зрители вдыхают запахи благовоний, пробуют иностранные лакомства. «Калиф Аист» - это спектакль, который можно потрогать, понюхать и почувствовать на вкус. В Иркутске ближайший показ - 27 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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