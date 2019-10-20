2019-10-20T16:30:22+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снег

По области — мокрый снег и туман
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снегПрогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Первый день рабочей недели «подарит» иркутянам небольшой мокрый снег. Ночь в столице Приангарья пройдет без осадков, температура за окном будет -3...-5 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 3-8 м/с, после обеда он усилится до 5-10 м/с. Днем термометры покажут +1...+3.

- В Иркутской области 21 октября - переменная облачность, ночью местами небольшой снег, в северо-восточных районах пойдет умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем будут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, утром в отдельных районах туман.

Ветер в начале недели подует в регионе западный, северо-западный 5-10 м/с, в северо-восточных районах в течение суток и днем по области порывы до 13 м/с. Температура ночью -2...-7, при прояснении -10...-15 градусов, днем воздух прогреется до +3...-2, при облачной погоде в Приангарье будет холодно до -7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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