ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине
Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно начали новую выездную серию Высшей хоккейной лиги. В Пекине «оранжевые» проиграли местному клубу ОРДЖИ со счетом 3:5.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала хозяев вперед вывел Артур Тянулин. На исходе 20-минутки Анатолий Раенко восстановил равновесие. Во втором отрезке в ворота ангарчан влетели еще две шайбы. В заключительном периоде команда из Китая отправила в ворота сибиряков еще две шайбы. Ответить на это наши парни смогли лишь двумя точными бросками. Отличились Артем Осипов и Ефим Мишкин.
Следующий матч «Ермак», который занимает 32-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ, вновь проведет в Пекине. 22 октября ангарчане скрестят клюшки с еще одним местным клубом КРС-БСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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