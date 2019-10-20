2019-10-20T16:43:56+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине

Ангарчане неудачно начали выездную серию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно начали новую выездную серию Высшей хоккейной лиги. В Пекине «оранжевые» проиграли местному клубу ОРДЖИ со счетом 3:5.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала хозяев вперед вывел Артур Тянулин. На исходе 20-минутки Анатолий Раенко восстановил равновесие. Во втором отрезке в ворота ангарчан влетели еще две шайбы. В заключительном периоде команда из Китая отправила в ворота сибиряков еще две шайбы. Ответить на это наши парни смогли лишь двумя точными бросками. Отличились Артем Осипов и Ефим Мишкин.

Следующий матч «Ермак», который занимает 32-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ, вновь проведет в Пекине. 22 октября ангарчане скрестят клюшки с еще одним местным клубом КРС-БСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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