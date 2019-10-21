2019-10-21T03:26:43+03:00
Звезды

Правительство РФ наградило Иркутский театр кукол за лучшую постановку

«Аистенку» присудили премию в 3 млн.рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Фото с официального театра кукол "Аистенок"Фото с официального театра кукол "Аистенок"
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Премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики накануне присудило Правительство России. Лауреатами стали Астраханский театр кукол, Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» и Иркутский областной театр кукол «Аистёнок». Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

- Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей, – сообщает сайт Правительства России.

Астраханский театр кукол наградили за «Сказку о Крошечке-Хаврошечке», а Кировский «Театр на Спасской» за спектакль «Дуэль» по повести Антона Павловича Чехова. Премию Иркутскому областному театру кукол вручат за постановку «Утиная охота. Сны Зилова» по пьесе нашего земляка Александра Вампилова. Это действительно уникальный спектакль: Зилова играет актер, окружают его – куклы. Это помогло показать историю одиночества главного героя еще острее. Стоит отметить, что пьеса не была написана для кукольного театра.

Поставил «Утиную охоту. Сны Зилова» на иркутской сцене неоднократный лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска», главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол Борис Константинов из Москвы. Художественным оформлением занимался также лауреат «Золотой маски» Виктор Антонов из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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