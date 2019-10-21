СЕГОДНЯ 04:08 2019-10-21T04:10:09+03:00

Ольга Бузова оставила Кирилла Шульгина в числе претендентов на свое сердце[фото]

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Вторую серию популярного телепроетка «План Б», где Ольга Бузова ищет «половинку» для Тимура Батрудинова, а Тимур ищет пару для певицы, показали по ТВ. Иркутяне прильнувшие к экранам, чтобы поболеть за своего земляка, волновались до последнего. Но начнем по порядку. Первая встреча у Кирилл с Ольгой как-то не задалась. Сибиряк очень волновался и кое-как рассказал только, что он из Иркутска.

- Я очень нервничал, - признался после Кирилл в интервью после. - Я очень нервничал.

Вторым испытанием для участников была беседа с артисткой. Она выясняла, для чего мужчины пришли на проект.

- Что привело тебя сюда? - спросила Ольга Бузова иркутянина напрямую.

- Ты, - ответил Кирилл. - Оля, я знаю, что ты любишь собак, приготовил для тебя вот такую небольшую собачку. Она такая воздушная ...(Шульгин встал и протянул сувенир, у парня явно дрожали руки — Прим.авт)

- Успокойся, - проронила Ольга и взяла его руки в свои. - Спасибо, мне очень приятно.

plan_b_tnt С Ольгой Бузовой на Бали полетел иркутянин

После встречи Ольга призналась, что сибиряки — это особый тип мужчин.

- В сибиряках есть свой характер: голос и брутальность. Интересно, - поделилась бывшая участница телепроекта «Дом 2» впечатлением от встречи.

В финале из 10 мужчин Ольге нужно было выбрать лишь 9. Кирилла Шульгина Ольга Бузова выбрала последним в список претендентов на свою любовь.

- Когда ты дарил мне сувенир, я видела как дрожат твои руки — это удивительное сочетание мужской силы и трепета, - подытожила девушка. - Поэтому шанс я даю тебе.

Тимур Батрудинов также выбрал себе 9 девушек. Следующая серия проекта пройдет уже на острове Бали. И одним из испытаний, судя по анонсу, будет проверка мобильных телефонов участников проекта Ольгой Бузовой. Выдержит ли ее Кирилл Шульгин из Иркутска?

ИСТОЧНИК KP.RU